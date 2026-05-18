Протягом дня росіяни били по Херсонщині, Дніпропетровщині та Донеччині — є загиблі та поранені

Російська армія 18 травня била по Херсонщині, Дніпропетровщині та Донеччині. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.

Армія РФ вдарила по Дружківці на Донеччині — загинула людина. Пошкоджено багатоповерхівки, а в одній спалахнула пожежа.

На Херсонщині під ударом були Зеленівка, Білозерка та Херсон: дві людини загинули, п’ять — отримали травми. Пошкоджено будинки, багатоповерхівки, банк та автівки.

Від ударів на Дніпропетровщині постраждала людина та пошкоджено будинки. Кількість постраждалих від нічного удару по Дніпру збільшилась до 28.

У Богодухові на Харківщині від удару дрона постраждали двоє людей.