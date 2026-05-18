Протягом дня росіяни били по Херсонщині, Дніпропетровщині та Донеччині — є загиблі та поранені
Вероніка Довганюк
Російська армія 18 травня била по Херсонщині, Дніпропетровщині та Донеччині. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.
Армія РФ вдарила по Дружківці на Донеччині — загинула людина. Пошкоджено багатоповерхівки, а в одній спалахнула пожежа.
На Херсонщині під ударом були Зеленівка, Білозерка та Херсон: дві людини загинули, п’ять — отримали травми. Пошкоджено будинки, багатоповерхівки, банк та автівки.
Від ударів на Дніпропетровщині постраждала людина та пошкоджено будинки. Кількість постраждалих від нічного удару по Дніпру збільшилась до 28.
У Богодухові на Харківщині від удару дрона постраждали двоє людей.
- У ніч проти 18 травня росіяни запустили 546 повітряних цілей: 14 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400, 8 крилатих ракет «Іскандер-К» та 524 ударних дрони різних типів. Під ударом були Одеса та Дніпро.