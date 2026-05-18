Українські підрозділи вдарили по російському протидиверсійному катеру в Дагестані

Українські війська вдарили по російському протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська (Дагестан).

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Такі катери охороняють місця базування кораблів і використовуються проти диверсійних груп.

Також під удари потрапили пункти управління російськими БпЛА в Донецькій, Харківській, Запорізькій областях та в Брянській області РФ. Окремо поцілили по місцях скупчення російських військових у Донецькій та Херсонській областях.

У Генштабі також підтвердили результати попередніх атак: 17 травня в Криму атакували вузол зв’язку, на окупованій Луганщині — ЗРК «Тор-М2», а на Донеччині — ешелон із пальним. За день до того на аеродромі «Єйськ» у РФ знищили вертоліт Ка-27 та літак Бе-200, а в Брянській області — атакували станцію контролю повітряного простору.