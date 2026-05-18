Білорусь розпочала спільні з Росією навчання із застосування ядерної зброї

У Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.

Про це заявило Міністерство оборони країни.

Там кажуть, що метою навчань є підвищення рівня підготовки особового складу, перевірка готовності Повітряно-десантних військ виконувати свої завдання, а також організація бойових дій із непідготовлених районів.

Навчання проводять спільно з російськими військами, з якими планують «відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів та підготовки їх до застосування». Основну увагу приділять «відпрацюванню питань прихованості, переміщенню на значні відстані, проведенню розрахунків для застосування сил і засобів».

Міноборони Білорусі підкреслило, що навчання мають плановий характер, «не спрямовані проти третіх країн і не несуть загрози безпеці в регіоні».

Російська ядерна зброя у Білорусі

У травні 2023 року міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Уже в червні того року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. І запевняв, що деякі зразки начебто втричі потужніші за атомні бомби, які США скинули на Хіросіму і Нагасакі в 1945 році.

Тоді Путін заявив, що Росія нібито має більше ядерної зброї, ніж країни НАТО. І частину з неї — перші тактичні ядерні заряди — вже доставили до Білорусі.

У січні 2025 року Лукашенко заявляв, що Білорусь найближчим часом отримає від РФ ракетну систему «Орєшнік». За його словами, спочатку це будуть десять ракетних комплексів, але потім їхню кількість можуть збільшити.

Про те, що «Орєшнік» розмістили в Білорусі, стало відомо в грудні 2025-го. Тоді президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна знає, де саме в Білорусі розмістять цю ракетну систему, і передає цю інформацію партнерам.

Reuters зʼясував, що Росія, ймовірно, розмістила свої гіперзвукові балістичні ракети «Орєшнік», здатні нести ядерний заряд, на колишній авіабазі на сході Білорусі.