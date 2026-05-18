Андрій Єрмак вийшов із СІЗО — за нього внесли заставу

Новини

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак вийшов з СІЗО.

Про це повідомляє низка медіа, зокрема «Українська правда» і «Суспільне».

Він сказав, що сидів у платній камері, не знає, хто вносив за нього заставу, але знає, що це зробили багато людей. Він також не знав, що заставу так швидко внесуть, і в нього не було попередніх домовленостей [зі слідством чи владою]. Після цього Єрмак у супроводі охоронців пішов до авто.

Перед цим «Суспільне» з посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду і адвоката Єрмака Ігоря Фоміна писало, що за нього внесли всю суму застави — 140 мільйонів гривень. Про те, що для Єрмака зібрали вже всі необхідні гроші, його адвокат повідомляв ще 15 травня. Проте їх не могли внести, оскільки банки вже не працювали. Тому він залишився в СІЗО у вихідні.

У якій справі фігурує Андрій Єрмак

За версією слідства, Андрій Єрмак — один з фігурантів схеми про відмивання грошей, отриманиах у межах справи «Мідас» про корупцію в енергетиці.

Правоохоронці стверджують, що у 2021—2025 роках учасники схеми могли відмити понад 460 мільйонів гривень через будівництво котеджного містечка «Династія» в Козині на Київщині. Йдеться про чотири приватні резиденції та окрему спа-зону загального користування.

11 травня НАБУ і САП у цій справі повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Наступного дня, 12 травня, у межах цього ж провадження підозри отримали ще шестеро фігурантів, серед них — ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов і бізнесмен Тимур Міндіч.

Олексій Чернишов і Тимур Міндіч також фігурують у справі щодо «Енергоатому». Напередодні оголошення підозри Міндіч виїхав до Ізраїлю. Згодом НАБУ направило документи для оголошення його в розшук Інтерполу. Чернишову ВАКС призначив тримання під вартою із заставою 120 мільйонів гривень, її внесли повністю.