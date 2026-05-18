Круїзний лайнер, де стався спалах хантавірусу, прямує до Роттердаму

Круїзний лайнер MV Hondius, де стався спалах хантавірусу, сьогодні, 18 травня, має прибути до нідерландського Роттердаму.

Про це повідомляє Reuters.

На його борту залишаються 25 членів екіпажу та двоє медпрацівників. Для частини членів екіпажу — не громадян Нідерландів — створили карантинні центри. Проте поки неясно, чи залишаться вони там на всі 42 дні.

За повідомленням МЗС України, серед екіпажу, що залишився на борту, — четверо українців.

Хантавірус на лайнері MV Hondius

Лайнер MV Hondius під прапором Нідерландів вирушив у тритижневий круїз з Аргентини. На судні було 170 пасажирів з 23 країн і 71 член екіпажу, зокрема пʼятеро українців.

Раптово на кораблі помер нідерландець, а згодом і його дружина. Наразі відомо вже про три смертельних випадки.

На борту лайнера зафіксували хантавірус — це рід вірусів, який переносять гризуни. У людей він вражає легені та нирки. За симптомами вірус нагадує грип, але може спричинити смертельні ускладнення. У ВООЗ припускають, що спалах хвороби стався через тісний контакт між людьми.

10 травня круїзний лайнер MV Hondius прибув до порту Гранаділья на острові Тенерифе (Канарські острови, Іспанія). Там він став на якір для евакуації пасажирів і частини екіпажу. Пасажири пройшли тестування, після чого їх доправили на берег на невеликих човнах, а потім довезли автобусами до аеропорту.

Європейське агентство охорони здоровʼя повідомило, що всі пасажири лайнера вважаються контактами високого ризику.