Дональд Трамп обвалив акції Boeing — анонсував, що Китай купить лише 200 літаків замість 500

За результатами поїздки в КНР президента США Дональд Трамп заявив, що Китай погодився купити 200 літаків Boeing. Це значно менше, ніж очікували аналітики, а тому акції Boeing впали.

Про це пише Reuters.

Деталі угоди поки невідомі — зокрема, коли саме та які літаки постачать. Водночас обсяг угоди виявився значно меншим ніж той пакет приблизно на 500 літаків, який, за даними джерел Reuters, обговорювали напередодні зустрічі Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Під час торгів у четвер, 14 травня, акції Boeing впали на 4,1%.

Велике замовлення для Boeing вважали однією з ключових бізнес-угод саміту. Також очікували продовження крихкого торговельного перемир’я, укладеного торік у жовтні, коли Трамп призупинив дію високих мит на китайські товари, а Китай відмовився від обмежень на постачання рідкоземельних металів.

Білий дім поки не прокоментував реакцію Волл-стріт на заяву Трампа.

За словами джерел, переговори стосувалися купівлі 500 літаків Boeing 737 MAX, а також, можливо, десятків дорожчих широкофюзеляжних літаків у межах наступних замовлень після саміту. Китай також веде переговори про схожу за масштабом угоду з європейською компанією Airbus.