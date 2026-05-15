Мера Львова Садового облили брудною рідиною на площі Ринок (Оновлено)

Андрій Садовий / Telegram

Зранку мера Львова Андрія Садового облили брудною рідиною на площі Ринок.

Про це повідомили в поліції.

Інцидент стався близько 10:40. Львівʼянин 46 років підбіг до міського голови та зненацька облив його. Правоохоронці відкрили провадження за статтею хуліганство. Досудове розслідування триває.

Оновлено (13:21) Мер Андрій Садовий розповів, що коли він ішов на роботу, перехожий вилив йому на спину відро брудної рідини. За словами мера, це — хуліганство, а не замах, і подібне з ним стається вже не вперше.