Від російського удару по столиці 14 травня загинули 24 людини. Пошукову операцію завершили (Оновлено)
- Анастасія Зайкова
Пресслужба ДСНС
Від російського удару по багатоповерхівці в Дарницькому районі в ніч проти 14 травня загинули 24 людини. Серед них троє дітей. Пошуково-рятувальну операцію завершили.
Про це повідомили в ДСНС.
За даними рятувальників, постраждали щонайменше 48 людей. 398 жителів столиці отримали психологічну допомогу після атаки.
Кінологи обстежили вже дві тисячі 800 м² території, а рятувальники вивезли три тисячі м³ будівельних конструкцій зруйнованої багатоповерхівки.
Під час атаки загинула учениця 6-А класу Любава Яковлєва. Станом на 23:26 14 травня, її сестра досі перебувала під завалами, повідомляли на сторінці Київського ліцею № 323, у якому навчалася дівчинка.
Три роки тому під час виконання бойового завдання загинув батько сестер — військовий Євген Яковлєв (позивний «Рижий»).
(Оновлено) Станом на 8:30 пошуково-рятувальну операцію, яка тривала понад 28 годин на місці зруйнованої багатоповерхівки, завершили. Тепер підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт.
- У ніч проти 14 травня росіяни продовжили масовану атаку, яку розпочали вдень, і випустили по Україні ще 56 ракет і 675 дронів. Найбільше постраждав Київ — були зафіксовані удари в шести районах столиці, зокрема в Дарницькому районі через атаку обвалився цілий підʼїзд багатоповерхівки.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що в будинок влучила ракета Х-101, виготовлена в другому кварталі цього року. Згодом керівник МЗС Андрій Сибіга доручив скликати засідання Радбезу ООН через масовану російську нічну атаку.