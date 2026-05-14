За Андрія Єрмака почали вносити заставу

Getty Images

За ексголову Офісу президента Андрія Єрмака почали вносити заставу — поки лише 14,5 млн грн з необхідних 140 млн грн.

Про це повідомили «Бабелю» у пресслужбі ВАКС.

Єрмака вранці взяли під варту на два місяці з правом застави. Прокуратура просила заставу в розмірі 180 млн грн, але суд зменшив її до 140 млн грн.

Ексголову ОП підозрюють у відмиванні грошей на будівництві кооперативу «Династія» під Києвом разом з іншими фігурантами. Ця справа — частина більшого розслідування правоохоронців під назвою операція «Мідас» про корупцію в енергетиці.

Справа про відмивання грошей на будівництві під Києвом

За версією слідства, у 2021—2025 роках учасники схеми могли відмити понад 460 мільйонів гривень через будівництво котеджного містечка «Династія» в Козині на Київщині. Йдеться про чотири приватні резиденції та окрему спа-зону загального користування.

Також слідство вважає, що фінансування проєкту частково могло походити з корупційних схем у «НАЕК «Енергоатом», які розслідують у межах справи «Мідас».

11 травня НАБУ і САП у цій справі повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Наступного дня, 12 травня, у межах цього ж провадження підозри отримали ще шестеро фігурантів, серед них — ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов і бізнесмен Тимур Міндіч.

Олексій Чернишов і Тимур Міндіч також фігурують у справі щодо «Енергоатому». Напередодні оголошення підозри Міндіч виїхав до Ізраїлю. Згодом НАБУ направило документи для оголошення його в розшук Інтерполу. Чернишову ВАКС призначив тримання під вартою з заставою у 120 мільйонів гривень, її внесли повністю.