Politico: Генсек Рютте запропонував країнам НАТО виділяти на допомогу Україні 0,25% ВВП
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
-
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував країнам Альянсу виділяти на допомогу Україні 0,25% від свого ВВП.
Про це пише Politico з посиланням на джерела в НАТО.
За даними джерел, Рютте порушив це питання на закритій зустрічі послів НАТО наприкінці квітня. Її скликали, щоб підготуватись до наступного саміту НАТО, який відбудеться 7—8 липня в Туреччині. На цій зустрічі обговорилий інші ідеї, які стосуються України.
Також джерела стверджують, що пропозиція генсека не сподобалась двом країнам — Франції та Великій Британії. Окрім того, деякі держави хочуть, щоб у майбутніх пропозиціях вже були враховані їхні внески у єврокредит на €90 мільярдів для України.
- Наприкінці червня 2025 року лідери Альянсу зобов’язалися щорічно інвестувати 5% ВВП у сферу оборони та пов’язані з безпекою витрати до 2035 року. Це закріпили Гаазькою декларацією, ухваленою на саміті.
- Згідно зі щорічним звітом генсека Рютте, за 2025 рік всі країни-члени НАТО збільшили видатки на оборону та вперше досягли або перевищили цільовий показник оборонних витрат у 2% від ВВП.