Керівника ЦПК Шабуніна визнали винним у побитті проросійського блогера Всеволода Філімоненка — захист подасть апеляцію
- Вероніка Довганюк
Facebook / Центр Протидії Корупції
Дніпровський районний суд Києва визнав керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна винним у побитті проросійського блогера Всеволода Філімоненка. Сторона захисту оскаржуватиме вирок в апеляції.
Про це повідомило видання ZMINA.
Шабуніна визнали винним за ч. 2 ст. 345 ККУ — насильство проти журналіста. Суд також зобовʼязав його компенсувати витрати на експертизи — приблизно 4 000 гривень.
Редактор проєкту «Наші гроші» Юрій Ніколов після засідання заявив, що Шабунін не отримав тюремний строк, бо термін давності справи сплив.
- Інцидент стався у 2017 році. Шабунін пояснював, що вдарив Філімоненка, бо той образив його колегу. Спочатку справу розслідували за статтею про тілесні пошкодження, але потім перекваліфікували на насильство проти журналіста. Захист був проти і казав, що Філімоненко не мав статусу журналіста, а сам конфлікт був побутовим.
- У березні 2024 блогер знявся у фільмі російського «Першого каналу» під назвою «Зеленський та його бойові наркомани». У стрічці дискредитували українських військових. Президент України Володимир Зеленський 20 вересня ввів санкції проти Філімоненка за його діяльність.