Медіа: Український боксер Василь Ломаченко відновить спортивну карʼєру

Новини

Sean M. Haffey / Getty Images

Український боксер Василь Ломаченко має намір відновити спортивну карʼєру.

Про це повідомило спортивне видання The Ring з посиланням на власні джерела.

За даними медіа, наступний поєдинок 38-річного спортсмена, який торік у червні оголосив про завершення карʼєри, може відбутися вже цієї осені. 12 травня у нього закінчився контракт з промоутерською компанією Top Rank, і зараз він є вільним агентом.

Проте, за даними The Ring, Ломаченко зацікавлений лише у «престижних поєдинках» і не має наміру брати участь у підготовчих боях.

Професійна карʼєра Ломаченка тривала майже 12 років. Причиною завершення карʼєри стали проблеми зі спиною. Восени 2024 року саме через стан здоровʼя Ломаченка не відбувся бій з американцем Джервонтом Девісом. За інформацією видання, саме Девіс може стати одним з потенційних суперників Ломаченка після повернення.