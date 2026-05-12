Відмивання грошей на елітній нерухомості. НАБУ і САП кажуть, що СБУ тиснула на експертів у справі

Деякі працівники СБУ тиснули на експертів у справі про відмивання 460 млн грн на елітній нерухомості під Києвом.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос на брифінгу.

«У цій справі про легалізацію коштів було зафіксовано імовірний тиск на експертів, які мали здійснити відповідну експертизу. І цей тиск, за нашою версією, міг здійснюватися працівниками СБУ. Були здійснені відповідні перегляди в базах даних щодо цих експертів, якась невідома особа підійшла до експерта і передала якийсь сигнал щодо обережності в цій експертизі», — розповів він.

Кривонос зазначив, що бюро вже почало кримінальне провадження за цими фактами.

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко наголосив на необхідності створення незалежної експертної установи, щоб запобігти подібному тиску.

«Експерти дійсно стикаються з невідомими людьми, які передають їм сигнали по типу: «Не думай, що це закінчиться позбавленням свідоцтва». Погрожують рідним, передають привіти, тому вони відмовляються від проведення цих експертиз», — додав керівник САП.

У СБУ поки інформацію про можливу причетність своїх працівників до тиску на експертів не коментували.

Справа про відмивання грошей на будівництві під Києвом

За версією слідства, у 2021—2025 роках учасники схеми могли відмити понад 460 млн грн через будівництво котеджного містечка в Козині на Київщині. Йдеться про чотири приватні резиденції та окрему спа-зону загального користування.

Також слідство вважає, що фінансування проєкту частково могло походити з корупційних схем у «НАЕК «Енергоатом», які розслідують у межах справи «Мідас».

11 травня НАБУ і САП у цій справі повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Наступного дня, 12 травня, у межах цього ж провадження підозри отримали ще шестеро фігурантів, серед них — ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов і бізнесмен Тимур Міндіч.

Олексій Чернишов і Тимур Міндіч також фігурують у справі щодо «Енергоатому». Напередодні оголошення підозри Міндіч виїхав до Ізраїлю. Згодом НАБУ направило документи для оголошення його у розшук Інтерполу. Чернишову ВАКС призначив тримання під вартою з заставою у 120 млн грн, її внесли повністю.