САП проситиме для Андрія Єрмака арешт під 180 млн грн застави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд відправити екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака під варту з заставою у 180 млн грн.

Про це голова САП Олександр Клименко сказав під час спільного з керівником НАБУ Семеном Кривоносом брифінгу.

Кривонос окремо розповів, що Єрмаку вручили клопотання про обрання запобіжного заходу та повідомлення про підозру.

«Всі решту слідчих дій планово проводитимуть прокурори. До цього не було допиту колишнього керівника Офісу президента [...] Достатньо зібрані докази на даному етапі досудового розслідування», — додав він.

У чому підозрюють Андрія Єрмака

Андрій Єрмак 11 травня отримав підозру у відмиванні грошей. НАБУ та САП вважають його одним з фігурантів схеми легалізації 460 млн грн через будівництво елітних котеджів під Києвом. Детальніше про цю справу можна прочитати ось тут. Також підозри отримали ще шість людей, серед них — колишній віцепремʼєр-міністр України Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

Ця справа — частина більшого розслідування правоохоронців під назвою операція «Мідас» про корупцію в енергетиці.