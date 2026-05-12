Андрій Єрмак відповів на підозру у відмиванні грошей. Ось що він каже

Андрій Єрмак / Telegram

Ексголова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що оголошення йому підозри повʼязане з «тиском на правоохоронні органи».

Про це він сказав у коментарі LB.ua.

Єрмак усі звинувачення назвав безпідставними й додав, що разом з адвокатами працює над матеріалами справи.

«Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою ухвалити щодо мене конкретні процесуальні рішення. [...] Нічого не змінилося зараз, як і після 28 листопада минулого року [коли у Андрія Єрмака вперше провели обшуки], коли я так само реагував на всі процесуальні дії та запити», — сказав він.

Що відомо про справу

За даними слідства, схема відмивання грошей запрацювала у 2018 році. Тоді майбутній міністр Олексій Чернишов («Че Гевара») увійшов до складу засновників компанії, що влітку 2019 року придбала у Козинської сільради на Київщині понад 4 гектари землі. Кооператив «Династія» почали будувати в травні 2020 року, коли Чернишов уже став міністром розвитку громад і територій.

У червні 2020 року Чернишов залучив до будівництва Тимура Міндіча («Карлсона»). Орієнтовно тоді ж до будівництва залучили Єрмака (R2). Тоді вирішили побудувати чотири маєтки, площа кожного — близько 1 тис. м². Ці будинки називали R1, R2, R3, R4, ціна кожного — близько $2 млн. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення, кажуть правоохоронці.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. За даними слідчих, Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції (тобто резиденції R2).

У липні 2025 року, щоб уникнути можливого викриття схеми відмивання і тому що Чернишову вручили підозру в хабарі, Міндіч вирішив тимчасово зупинити роботи і законсервувати будівництво.

Єрмак у цій справі отримав підозру 11 травня. Чернишов та Міндіч — 12 травня.