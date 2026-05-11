Україна та Німеччина хочуть разом виготовляти дрони дальністю до 1 500 кілометрів

Новини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна та Німеччина хочуть разом розробляти й виготовляти дрони радіусу дії від 100 км до 1 500 км.

Про це він повідомив на пресконференції в Києві, передає Укрінформ.

Окрім того, Німеччина хоче приєднатися до української платформи Brave1 для підтримки оборонних інновацій і надавати фінансову підтримку розробникам.

Пісторіус і його український колега Михайло Федоров під час зустрічі підписали лист про наміри запустити Brave Germany — спільну програму для розвитку оборонних технологій і підтримки інноваційних стартапів.