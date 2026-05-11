Найбільші європейські нафтові компанії заробили мільярди доларів через війну в Ірані

Найбільші європейські нафтові компанії — Shell, British Petroleum та TotalEnergies — отримали до $4,75 мільярда додаткового прибутку завдяки коливанням цін на нафту після початку війни в Ірані.

Про це пише Financial Times.

За даними експертів, торговельні підрозділи компаній заробили від $3,3 до $4,75 мільярда у І кварталі 2026 року. Це становить майже половину від загального приросту прибутку компаній, який сягнув $6,9 мільярда.

Під час війни США та Ізраїлю проти Ірану ціни на нафту коливалися, а логістичні маршрути довелося змінювати. Це дозволило торговельним підрозділам європейських компаній отримувати прибуток на перепродажу нафти та різниці цін на ринках.

Найбільше на нестабільності ринку заробила British Petroleum. За оцінками аналітиків, її трейдинговий підрозділ отримав додаткові $1,75 мільярда за квартал. Це майже чверть усього прибутку компанії за минулий рік.

Shell, за оцінками аналітиків, заробила додаткові $,1,6 мільярда, а TotalEnergies — близько $800 мільйонів. Зокрема, трейдери TotalEnergies отримали понад $1 мільярд на операціях із нафтою Dubai та Oman.

Інвестори також позитивно відреагували на результати європейських компаній. Від початку війни проти Ірану акції British Petroleum зросли на 12%, TotalEnergies — на 21%, а Shell — на 9%. Водночас акції американських нафтових компаній Exxon впали більш як на 4%, а Chevron зросли лише на 2,7%.