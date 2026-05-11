Велика Британія ввела нові санкції проти РФ за викрадення українських дітей

Велика Британія ввела нові санкції проти Росії — під обмеження потрапили чиновники, пропагандисти та організації, причетні до депортації та ідеологічної обробки українських дітей.

Про це повідомила пресслужба британського уряду.

Також санкції ввели проти причетних до нещодавньої спроби РФ втрутитись у майбутні вибори в Вірменії.

Під обмеження потрапили 85 людей та організацій. З них 29 безпосередньо причетні до депортації та мілітаризації українських дітей, а 56 — до інформаційної війни Кремля.

Серед них — 49 членів «Агентства соціального дизайну» (SDA), зокрема автори, перекладачі та відеооператори, які створюють контент для російської пропаганди. Ця організація отримувала від Кремля завдання та кошти для підриву демократії та послаблення підтримки України. Організація також планувала створити проросійські організації у Вірменії та вплинути на зміну влади на користь проросійських діячів.

Окрім того, санкції ввели проти так званої міністерки молодіжної політики «ЛНР» Юлії Величко, яка причетна до незаконної депортації українських дітей, видачі їм російських паспортів та організації програм для пропаганди російської ідеології.

Ще у списку є дитячі табори, зокрема «Сондовон» у КНДР, куди відправляють дітей з тимчасово окупованих територій, і медичні заклади, які використовують для утримання українських дітей під виглядом оздоровлення.

Севастопольський державний університет теж потрапив під обмеження — у ньому дітей залучають до мілітаризації та займаються ідеологічною обробкою. Ще санкції ввели проти Центру військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді «Воїн». Там українські діти проходять військову підготовку і їм пропагують прокремлівську ідеологію.

Також уряд Британії виділив додатково £1,2 мільйона ($1,5 мільйона). Половину коштів спрямують Центру верифікації, який надає докази злочинів Росії Комісії ООН та розшукує дітей. Решту передадуть українській програмі, яка також розшукує незаконно депортованих дітей.

Депортація дітей України

Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.

3 грудня 2025 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає повернути всіх незаконно вивезених українських дітей.

Україна офіційно підтвердила, що Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей. Самі росіяни заявляють, що вивезли 744 тисячі дітей.

Наразі у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA в Україну вдалося повернути трохи більше 2 тисяч викрадених дітей.