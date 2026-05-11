Премʼєр Індії закликав громадян менше подорожувати, не купувати золота та економити пальне. Усе через кризу нафти
- Світлана Кравченко
Премʼєр Індії Нарендра Моді закликав громадян максимально скоротити використання бензину, газу та дизелю через стрімке зростання цін на нафту.
Про це він заявив під час виступу в індійському місті Хайдарабад, пише Bloomberg.
За словами прем’єра, громадянам Індії варто скоротити непотрібні поїздки та віддати перевагу дистанційній роботі й онлайн-зустрічам, як у часи пандемії Covid-19. А фермерів він закликав зменшити використання хімічних добрив.
Також Моді попросив мешканців країни скоротити покупку золотих виробів та подорожі за кордон, щоб валюта залишалася в Індії. Опозиція Індії різко розкритикувала такі пропозиції премʼєра, звинувативши його у поширенні паніки у суспільстві.
Індія є третім за величиною імпортером нафти у світі, тому різке подорожчання сировини створює додатковий тиск на економіку країни. За оцінками центрального банку, підвищення цін на нафту на 10% може знизити економічне зростання приблизно на 0,15 відсоткового пункту та підвищити інфляцію на 0,3 відсоткового пункту.
- Ціни на нафту у світі почали різко зростати після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Через це зупинився рух танкерів Ормузькою протокою, якою проходила майже пʼята частина світового експорту нафти.