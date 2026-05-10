Британія висадила десант медиків на острові Тристан-да-Кунья через підозру на хантавірус в одного з жителів

Британія провела військово-медичну операцію на острові Тристан-да-Кунья після повідомлення про підозру на зараження хантавірусом одного з британців.

Про це повідомив британський уряд.

До операції залучили шістьох десантників і двох військових лікарів із 16 повітряно-десантної бригади. Їх скинули з парашутами з транспортного літака RAF A400M. Разом із медиками на острів доставили запаси кисню та інше критично важливе обладнання.

За даними уряду, на острові майже закінчилися запаси кисню, тому авіадоставка стала єдиним способом швидко допомогти пацієнту і підтримати місцеву систему охорони здоров’я.

У британському уряді заявили, що це вперше їхні збройні сили десантували медичний персонал для гуманітарної місії такого типу.

Тристан-да-Кунья вважається найвіддаленішою заселеною заморською територією Великої Британії. Архіпелаг у Південній Атлантиці не має злітно-посадкової смуги, а дістатися туди можна лише морем. На острові проживає 221 людина.