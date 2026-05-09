Bloomberg: У НАТО прогнозують, що США виведуть військових не тільки з Німеччини

Новини

Getty Images

Європейські союзники Вашингтону прогнозують, що президент Дональд Трамп накаже вивести більше американських військових, і не тільки з Німеччини.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела в НАТО.

За інформацією дипломатів, військових можуть вивести і з Італії. Сьогодні в коментарі для італійської газети Corriere della Sera президент США підтвердив, що «все ще розглядає» можливість перемістити американські війська з італійських баз.

Окрім того, Трамп може відмовитися від затвердженого ще за президентства Джо Байдена плану про дислокацію ракет великої дальності в Німеччині. Також Вашингтон може припинити участь у деяких військових навчаннях і перенаправити свої сили до більш дружніх до президента США країн.