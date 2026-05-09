Російські медіа підрахували, скільки військових втратила армія РФ за час повномасштабної війни
- Вероніка Довганюк
Російські медіа «Медиазона», «Медуза» та «Русская служба ВВС» проаналізували документи і зробили нову оцінку втрат армії РФ: з початку повномасштабної війни і до кінця 2025 року росіяни втратили приблизно 352 000 військових.
Серед них загинуло 261 000 військових, ще приблизно 90 000 — зникли безвісти. Для того щоб порахувати втрати, російські медіа аналізували реєстри спадкових справ, заяви про зниклих безвісти та поіменні списки загиблих.
Іноземні громадяни, що воюють на боці РФ, у звіті не пораховані. Інформації про те, скільки російських військовослужбовців зникло безвісти в період з липня по грудень 2025 року, немає, і вони також не враховані.
- За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила на війні проти України 1,3 мільйона військових вбитими і пораненими. Лише за останню добу російські втрати перевищили тисячу людей.
- Україна статистику втрат востаннє оновлювала 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 000 українських військових.