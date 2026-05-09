Російські медіа підрахували, скільки військових втратила армія РФ за час повномасштабної війни

Російські медіа «Медиазона», «Медуза» та «Русская служба ВВС» проаналізували документи і зробили нову оцінку втрат армії РФ: з початку повномасштабної війни і до кінця 2025 року росіяни втратили приблизно 352 000 військових.

Серед них загинуло 261 000 військових, ще приблизно 90 000 — зникли безвісти. Для того щоб порахувати втрати, російські медіа аналізували реєстри спадкових справ, заяви про зниклих безвісти та поіменні списки загиблих.

Іноземні громадяни, що воюють на боці РФ, у звіті не пораховані. Інформації про те, скільки російських військовослужбовців зникло безвісти в період з липня по грудень 2025 року, немає, і вони також не враховані.