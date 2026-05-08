Росіяни в ніч «перемирʼя» запустили по Україні 67 дронів і провели 10 штурмів на фронті

У ніч проти 8 квітня російські війська запустили по Україні 67 дронів. ППО знешкодила 56 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ще 11 БпЛА влучили у восьми місцях, на семи локаціях впали уламки. Зокрема, на Дніпропетровщині від удару по Павлограду постраждали троє людей. Пошкоджені понад 10 приватних будинків та авто.

Крім того, з часу оголошеного Кремлем так званого перемирʼя російські війська понад 140 разів обстріляли українські позиції на фронті, провели 10 штурмів, завдали більше ніж 850 ударів дронами різних типів, розповів президент Володимир Зеленський. Не припинялось і застосування дронів-розвідників у небі прифронтових громад.

Зеленський наголосив, що все це чітко свідчить про те, що з російської сторони не було «навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті», тож Україна діятиме дзеркально.