Круїзний лайнер з хантавірусом вирушив до Канарських островів — з нього евакуювали пʼятьох людей
- Вероніка Довганюк
VesselFinder
Круїзний лайнер з хантавірусом MV Hondius вирушив до Канарських островів і має пришвартуватись 9 травня.
Про це повідомили в МЗС України та ВВС.
На борту перебувають пʼятеро українців — членів екіпажу, вони не мають ознак хвороби. Із симптомами вірусу з лайнера евакуювали пʼятьох людей, у двох з них підтвердили хворобу.
За інформацією оператора круїзного лайнера Oceanwide Expeditions, двох людей, у яких підтвердили хворобу, у важкому стані евакуювали в лікарні Нідерландів. Інші троє людей з симптомами хвороби — громадяни Нідерландів, Великої Британії та Німеччини. Останній контактував із жінкою, яка загинула через хантавірус. Раніше в евакуйованого до Швейцарії пасажира підтвердили хантавірус.
На лайнері залишаються 146 людей з 23 країн.
- Через хантавірус на лайнері померли троє людей. У ВООЗ припускають, що спалах хвороби міг спричинити тісний контакт між людьми.
- Хантавірус — рід вірусу, який переносять гризуни. У людей він вражає легені та нирки.