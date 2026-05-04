Зеленський оголосив перемирʼя з 6 травня

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня.

Про це він написав у соцмережах.

Зеленський знову заявив, що Україна досі не отримала жодного офіційного звернення «щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах». Перед цим Міністерство оборони Росії оголосило про перемирʼя з Україною на 8—9 травня. Там казали: якщо Україна зірве День перемоги в РФ, російські війська завдадуть удару у відповідь по центру Києва.

«Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж «празднованіє» будь-якої річниці», — написав президент.

За його словами, до 6 травня реалістично забезпечити початок режиму припинення вогню, і Україна діятиме дзеркально з визначеного моменту.

«Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське Міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України», — підкреслив Зеленський.