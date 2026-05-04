Зеленський: Україна досі не отримала жодної офіційної пропозиції про перемирʼя на 9 травня

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримувала жодної офіційної пропозиції про припинення вогню на 9 травня, про яке домовляються США та Росія.

Про це він сказав у коментарі «Суспільному».

«Це війна Росії проти України. Якщо домовляються Штати і РФ, важливо, щоб наша сторона знала, про що вони говорять», — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що «припинення вогню на один день, а перед цим вбивати наших людей — це нечесно», згадавши нещодавні атаки Росії по Дніпру та місту Мерефа на Харківщині, де загинули та постраждали люди, зокрема діти.

«Після такого зупинити ракетні і дронові удари по українських містах, громадах за один день до параду, а на ранок після 9 травня вони знову будуть вбивати нас», — сказав президент.