Організатори «Євробачення» хочуть повернути країни, які бойкотують конкурс через участь Ізраїлю

Організатори «Євробачення» планують повернути країни, які бойкотують конкурс через участь Ізраїлю, але не збираються виключати ізраїльських виконавців.

Про це в інтерв’ю Nieuwsuur заявив директор конкурс Мартін Грін.

Керівництво конкурсу прагне повернути країни, які оголосили бойкот через війну в Газі, зокрема Іспанію, Ірландію, Словенію, Ісландію та Нідерланди. Грін зазначив, що організатори «зроблять усе можливе», щоб повернути їх, але не виключатимуть Ізраїль.

Він визнав, що організатори «Євробачення» раніше недостатньо реагували на політичний вплив, зокрема під час участі представниці Ізраїлю у 2025 році, коли навколо голосування виникли суперечки через масштабну рекламну кампанію.

Також директор «Євробачення» вважає, що Україна має право брати участь у конкурсі, попри заклики громадськості дискваліфікувати країни, які воюють. Він заявив, що будь-яка пропозиція виключити Україну неприйнятна.

Крім того, Грін сказав, що нинішня ситуація є однією з найскладніших в історії шоу, яке святкує 70-річчя. За його словами, конкурс одночасно стикається з протестами, бойкотами і політичним тиском.

Бойкотування «Євробачення» через участь Ізраїлю

Громадськість почала вимагати виключити Ізраїль із пісенного конкурсу «Євробачення» наприкінці 2023 року після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня та подальших військових дій Ізраїлю в секторі Гази. Тоді лунали звинувачення в бік Ізраїлю в гуманітарній блокаді та масових жертвах серед цивільного населення.

Відтоді деякі країни почали відмовлятися від участі в пісенному конкурсі, а люди — виходити на протести. Зокрема, у 2024-му у Швеції, де проходило «Євробачення-2024», тисячі пропалестинських протестувальників вийшли на демонстрацію проти участі Ізраїлю.

Критикували й те, що на пісенному конкурсі «Євробачення-2025» країну представляла співачка Юваль Рафаель, яка пережила напад терористів ХАМАС на музичний фестиваль Nova.

Бойкотувати «Євробачення-2026» через Ізраїль уже вирішили Словенія, Іспанія, Ірландія, Ісландія та Нідерланди. Водночас Німеччина та Австрія, де проходитиме конкурс, найактивніше виступили проти дискваліфікації Ізраїлю.

У «Євробаченні-2026» у Відні братимуть участь 35 країн — повернуться Болгарія, Румунія та Молдова. Півфінали цьогорічного конкурсу будуть 12 й 14 травня, а гранд-фінал — 16 травня.

Україну на конкурсі представлятиме LELÉKA (Вікторія Лелека) з піснею “Ridnym”. Вона виступить у другій частині другого півфіналу.