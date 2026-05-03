Філіппіни звинуватили Китай у незаконних наукових дослідженнях в їхній акваторії

Берегова охорона Філіппін звинуватила Китай у незаконних наукових дослідженнях, які проходять в їхній акваторії.

Про це повідомив речник Берегової охорони Філіппін Джей Тарріела.

За його словами, ці дослідження проводять чотири китайських судна — Xiangyanghong 33, Shi Yan 1, Jia Geng та Zhuhaiyun.

Xiangyanghong 33 оснащене спеціально для досліджень на глибині та картографії. Shi Yan 1 спеціалізується на морській науці та має датчики для збору різних даних. Судно Jia Geng здатне розгортати безпілотні підводні апарати для досліджень. Zhuhaiyun — перший у світі корабель-база, що може одночасно керувати понад 50 дронами (повітряними, надводними та підводними).

Тарріела наголосив, що ці дослідження є порушення Конвенції ООН з морського права. Берегова охорона Філіппін відправить свої літаки та кораблі, щоб перехопити китайські судна і витіснити їх з філіппінських вод.

Відносини Філіппін і Китаю

Останніми роками напруженість між Китаєм і Філіппінами різко зросла — сторони звинувачують одна одну в провокаціях та інцидентах на морі. Зокрема, зросла напруженість довкола рифу Скарборо та інших спірних територій у Південно-Китайському морі, майже всю акваторію якого Китай вважає своєю.

У грудні 2024 року Філіппіни повідомили, що китайська берегова охорона обстріляла їхній урядовий катер водометами і «зачепила бортом» під час морського патрулювання біля рифу Скарборо. У червні 2024 року філіппінські військові «голіруч» відбивали атаки китайських прикордонників, озброєних мечами, списами та ножами, в цьому ж районі.

А в серпні 2025 року катер берегової охорони КНР врізався в китайський есмінець — інцидент стався, коли вони намагались перехопити філіппінське судно. Згодом, у жовтні 2025 року, між філіппінськими та китайськими суднами сталася сутичка біля спірних островів у Південно-Китайському морі. Обидві країни тоді звинуватили одна одну.

У березні 2026 року Японія вперше після Другої світової війни відправила своїх військових на навчання на Філіппіни. За даними Bloomberg, це відбулося через «складні відносини» двох країн з Китаєм.