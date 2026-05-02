Трамп пожартував, що ВМС США можуть «зайти на Кубу дорогою додому» після операції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп пожартував, що американські Військово-морські сили можуть «зайти на Кубу дорогою додому» під час повернення з операції проти Ірану.

Про це повідомляє Euronews.

Виступаючи на заході у Флориді, Трамп сказав, що американські кораблі здатні «захопити Кубу майже одразу», якщо зайдуть у Карибський регіон, коли повертатимуться.

«На Кубі проблеми. На зворотному шляху з Ірану в нас буде один з наших великих кораблів, можливо, авіаносець «Авраам Лінкольн» — найбільший у світі. Ми зупинимось на відстані близько 100 ярдів від них, і вони скажуть: “Дуже дякуємо. Ми здаємося”», — сказав Трамп.

Reuters із посиланням на джерела 1 травня писав про те, що Трамп підписав указ про новий пакет санкцій проти Куби. Обмеження спрямовані проти людей і структур, пов’язаних з енергетикою, обороною, фінансами та металургійною промисловістю, а також сферою безпеки.

Окремо під санкції потраплять кубинські посадовці, яких у США звинувачують у корупції та серйозних порушеннях прав людини. Їм заборонять вʼїзд до Сполучених Штатів.

Що відбувається між Кубою і США

Наприкінці січня президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу і пригрозив митами країнам, які постачають їй нафту. Трамп звинуватив Кубу у співпраці з ворожими для США державами, зокрема з Росією, Китаєм та Іраном, а також у підтримці угруповань ХАМАС і «Хезболла». За його словами, Куба дозволяє розміщувати у себе російські й китайські розвідувальні та військові обʼєкти, які стежать за США.

Трамп також заявив, що кубинська влада порушує права людини, переслідує опозицію, обмежує свободу слова і тисне на громадянське суспільство. Він наголосив, що США «не терпітимуть дій комуністичного режиму Куби».

В уряді Куби у відповідь заявили, що США становлять загрозу для країни, й оголосили міжнародний надзвичайний стан. Через блокаду енергосистема Куби зазнала повного колапсу — на острові стався блекаут, бо країна залишилася без палива для електростанцій. Влада була змушена скасовувати навчання, обмежувати роботу лікарень і транспорту. Також криза спровокувала протести населення, а авіакомпанії призупинили рейси на острів через дефіцит авіаційного пального.

6 березня Трамп заявив, що уряд Куби «скоро впаде» і що він хоче укласти з ним угоду. Також Трамп казав, що має намір зробити державного секретаря США Марко Рубіо намісником на Кубі.

19 березня FT повідомило, що Росія відправила до Куби два танкери з нафтою і газом, попри обмеження з боку США. Це були перші поставки палива на острів за останні три місяці. Сам Трамп заявив, що не бачить проблеми в постачанні російської нафти на Кубу.

Уже 18 квітня Axios із посиланням на джерела писав, що делегація Державного департаменту США 10 квітня відвідала Кубу — вперше після візиту президента Барака Обами на острів у 2016 році.