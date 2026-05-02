Зеленський і Фіцо поспілкувалися телефоном. Премʼєр Словаччини сказав, що підтримує членство України в ЄС
- Світлана Кравченко
Офіс президента
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент України Володимир Зеленський 2 травня провели телефонну розмову і домовилися про особисту зустріч найближчим часом.
Про це Зеленський написав у соцмережах.
Президент України запросив словацького премʼєра до Києва і отримав запрошення відвідати Братиславу. «Наші команди попрацюють над графіком», — повідомив Зеленський.
У розмові із Зеленським Фіцо сказав, що Словаччина підтримує членство України в Європейському Союзі та «готова ділитися своїм досвідом вступу».
«Треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидва зацікавлені в цьому», — наголосив Зеленський.
Своєю чергою, Фіцо зазначив, що попри «різні погляди на деякі питання», Україна та Словаччина зацікавлені в налагодженні «добрих і дружніх відносин».
«Я підтвердив, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС, оскільки Словаччина бажає, щоб Україна, як наш сусід, була стабільною та демократичною країною», — написав Фіцо після розмови із Зеленським.
Лідери домовилися зустрітись на полях саміту Європейської політичної спільноти, який відбудеться 4 травня в столиці Вірменії Єревані.
- Наприкінці лютого під час телефонної розмови Зеленський також запрошував Фіцо до Києва. Той казав, що погодився на зустріч із президентом України для обговорення «всіх аспектів співпраці» країн, але не в Києві, а в одній із країн Євросоюзу.
- Тоді премʼєр Словаччини звинувачував Україну в зупинці нафтопроводу «Дружбу» і закликав Зеленського відновити його. 23 квітня Словаччина почала отримувати російську нафту трубопроводом «Дружба», який відремонтувала Україна.