Зеленський і Фіцо поспілкувалися телефоном. Премʼєр Словаччини сказав, що підтримує членство України в ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент України Володимир Зеленський 2 травня провели телефонну розмову і домовилися про особисту зустріч найближчим часом.

Про це Зеленський написав у соцмережах.

Президент України запросив словацького премʼєра до Києва і отримав запрошення відвідати Братиславу. «Наші команди попрацюють над графіком», — повідомив Зеленський.

У розмові із Зеленським Фіцо сказав, що Словаччина підтримує членство України в Європейському Союзі та «готова ділитися своїм досвідом вступу».

«Треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидва зацікавлені в цьому», — наголосив Зеленський.

Своєю чергою, Фіцо зазначив, що попри «різні погляди на деякі питання», Україна та Словаччина зацікавлені в налагодженні «добрих і дружніх відносин».

«Я підтвердив, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС, оскільки Словаччина бажає, щоб Україна, як наш сусід, була стабільною та демократичною країною», — написав Фіцо після розмови із Зеленським.

Лідери домовилися зустрітись на полях саміту Європейської політичної спільноти, який відбудеться 4 травня в столиці Вірменії Єревані.