Росія стала головним постачальником нафти до Сирії. Через це країні можуть загрожувати нові санкції

Росія суттєво наростила постачання нафти до Сирії та фактично стала її головним енергетичним партнером. Через це Сирії можуть загрожувати нові санкції.

Про це пише Reuters на основі офіційних повідомлень і даних сервісів відстеження суден LSEG, MarineTraffic і Shipnext.

За даними агентства, у 2026 році постачання російської нафти та нафтопродуктів до Сирії зросло приблизно на 75%, як порівняти з минулим роком, і сягнуло майже 60 тисяч барелів на добу.

Частину поставок здійснюють судна, які перебувають під санкціями США та ЄС. Ідеться щонайменше про 21 танкер. Ці судна ходять під різними прапорами, зокрема Панами, Мадагаскару, Оману та Росії.

Росія стала ключовим постачальником нафти для Сирії після падіння режиму Башара Асада у грудні 2024 року. До цього основні обсяги сирої нафти постачав Іран, тоді як РФ переважно експортувала дизельне пальне.

Сирійський економіст Карам Шаар зазначає, що в разі загострення політичних суперечностей Вашингтон може вимагати від Сирії припинити закупівлі російської нафти, що створить додатковий тиск на нову владу країни.

Що передувало

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла у столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці сформували перехідний уряд, його очолив Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Ахмед аль Шараа став новим президентом Сирії у січні 2025 року.