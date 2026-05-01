Брітні Спірс висунули звинувачення в пʼяному водінні

Американську співачку Брітні Спірс звинувачують у тому, що вона керувала авто під дією алкоголю та наркотиків.

Про це повідомляє New York Times.

Справу кваліфікують як адміністративне порушення. Судове засідання відбудеться в понеділок, 4 травня.

Якщо Спірс визнає провину, то зможе уникнути увʼязнення. Прокурори стверджують, що це можливо, коли у водія в крові зафіксували низький рівень алкоголю і не було ДТП. Також співачка самостійно звернулась до рехабу, що може позитивно вплинути на справу.

Що передувало

Ввечері 4 березня офіцери каліфорнійської поліції отримали повідомлення про BMW, який швидко і хаотично рухався автострадою в окрузі Вентура поблизу межі з округом Лос-Анджелес. Згодом авто Спірс затримали поліцейські на одній із трас Південної Каліфорнії. Співачка пройшла тести на тверезість, потім її доставили до окружної в’язниці та відпустили за кілька годин.

23 березня слідчі передали справу до прокуратури округу Вентура. Тоді представник Спірс назвав її дії «абсолютно неприйнятними» і зазначив, що це може стати «першим кроком до давно необхідних змін у житті Брітні».

Через декілька тижнів після цієї заяви Брітні Спірс лягла в реабілітаційний центр для наркозалежних.