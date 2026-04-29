Росіяни протягом чотирьох місяців майже 50 разів незаконно вивозили зерно з України

Новини

Із січня по квітень 25 суден російського тіньового зернового флоту майже 50 разів нелегально відпливали з портів на окупованих територіях України до інших країн.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Більшість рейсів повʼязані з незаконним вивозом зерна — росіяни експортували понад 850 000 тонн продукції. Понад 50% зерна вивезли з Севастополя, ще 13% — з Маріуполя і Бердянська.

«Нам відомо про судна, компанії, власників та інші деталі. [...] Саме тому Україна посилить зусилля з протидії російському тіньовому зерновому флоту, ініціюючи нові санкції в ЄС, G7 та інших юрисдикціях проти всіх, хто причетний до цієї крадіжки та незаконної торгівлі. Ми працюватимемо з партнерами над оновленням відповідних списків та забезпеченням адресних і суворих обмежень», — написав Сибіга.

Що передувало

26 квітня ізраїльське медіа Haaretz написало, що судно Panormitis з, імовірно, викраденим зерном з окупованих територій України прибуло в бухту ізраїльського міста Хайфа і чекало дозволу на вхід у порт. Загалом, за даними Haaretz, від початку 2026 року чотири судна розвантажили в Хайфі крадене українське зерно.

Через це МЗС України викликало посла Ізраїлю. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також наголосив, що МЗС уже зверталося 15 квітня до Ізраїлю з приводу подібного судна, яке доправило зерно до Хайфи, однак достатньої реакції на інцидент не було. Тоді Ізраїль повідомив Україні, що було занадто пізно, аби затримувати російське судно, оскільки воно вже залишило порт Хайфи.

На публікацію Сибіги в Х відреагував голова МЗС Ізраїлю Гідеон Саар, заявивши, що «дипломатичні відносини не ведуть у твіттері». Він також стверджує, що Сибіга «не подав запит на правову допомогу, перш ніж звернутися до медіа і соціальних мереж».

28 квітня МЗС України викликало посла Ізраїлю Міхаеля Бродського та вручило йому ноту протесту через те, що до Ізраїлю продовжує надходити зерно, яке Росія вивозить з окупованих територій України. Вже 29 квітня Україна відправила ізраїльській стороні пакет документів для арешту судна.

У звʼязку з цим у ЄС розглядають варіант ввести санкції проти Ізраїлю за купівлю зерна, аналогічні рішення готова ухвалити й Україна.