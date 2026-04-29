Медіа: Мінкультури Італії проведе перевірку через відкриття російського павільйону на Венеційській бієнале

Міністерство культури Італії направило інспекторів на Венеційську бієнале через дозвіл відкрити російський павільйон на виставці.

Про це пише ANSA з посиланням на джерела.

Добою раніше італійська газета Еxibart писала, що російський павільйон буде доступний для відвідувачів лише в дні попереднього перегляду 5—8 травня. Потім його закриють для публіки до кінця бієнале, яка пройде з 9 травня по 22 листопада 2026 року.

Участь Росії у Венеційській бієнале

Венеційська бієнале — одна з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить що два роки в італійській Венеції. Бієнале охоплює тематичні виставки сучасного мистецтва та національні павільйони.

Росія була постійним учасником Венеційської бієнале, але у 2022 році її участь скасували. Це сталося 27 лютого — за кілька днів після повномасштабного вторгнення в Україну. Цьогоріч російський павільйон назвали The tree is rooted in the sky («Дерево, вкорінене в небі»). Перед цим делегат РФ з міжнародних культурних обмінів та колишній міністр культури Михайло Швидкой розповів, що один із меседжів павільйону такий — «політика існує в тимчасових вимірах, тоді як культури спілкуються у вічності».

10 березня проти участі Росії виступили віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Віркунен та єврокомісар Гленн Мікаллеф. Вони назвали рішення про допуск Росії несумісним з колективною відповіддю ЄС на агресію Росії. Якщо Фонд бієнале не перегляне його, то Єврокомісія може призупинити чи припинити надавати йому грант. Згодом міністри культури 22 європейських країн підписали спільне звернення проти повернення Росії на цьогорічну Венеційську бієнале.

Водночас журі виставки оголосило, що не розглядатиме Росію та Ізраїль серед претендентів на головні нагороди — «Золотого лева» і «Срібного лева».