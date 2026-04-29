Україна офіційно просить Ізраїль заарештувати російське судно з краденим українським зерном

Україна відправила ізраїльській стороні пакет документів для арешту російського судна з викраденим українським зерном.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Офіс генерального прокурора ініціював арешт морського судна PANORMITIS та його вантажу, який, за даними слідства, може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна. Відповідний запит про міжнародну правову допомогу вже направили до компетентних органів Ізраїлю, українські документи передали партнерам.

Кравченко уточнив, що українська сторона просить ізраїльських партнерів накласти арешт на судно та вантаж, провести обшук, вилучити суднову й вантажну документацію, відібрати зразки зерна та допитати членів екіпажу.

За даними слідства, судно перевозить зерно, частково вивезене з тимчасово окупованих територій України. Продукцію завантажили після перевалки з іншого судна. Наразі воно прямує до порту Хайфа.

Слідчі задокументували факти незаконного заходу судна в закриті порти України. Генпрокурор зазначає, що це грубе порушення українського законодавства та норм міжнародного морського права.

Він додав, що з початку повномасштабної агресії РФ з тимчасово окупованих територій України незаконно вивезено понад 1,7 млн т агропродукції загальною вартістю понад 20 млрд грн.

Що передувало

26 квітня ізраїльське медіа Haaretz написало, що судно Panormitis з імовірно викраденим зерном з окупованих територій України прибуло в бухту ізраїльського міста Хайфа і чекало дозволу на вхід у порт. Загалом, за даними Haaretz, від початку 2026 року чотири судна розвантажили в Хайфі крадене українське зерно.

Через це МЗС України викликало посла Ізраїлю. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також наголосив, що МЗС уже зверталося 15 квітня до Ізраїлю з приводу подібного судна, яке доправило зерно до Хайфи, однак достатньої реакції на інцидент не було. Тоді Ізраїль повідомив Україні, що було занадто пізно, аби затримувати російське судно, оскільки воно вже залишило порт Хайфи.

На публікацію Сибіги в Х відреагував голова МЗС Ізраїлю Гідеон Саар, заявивши, що «дипломатичні відносини не ведуть у твіттері». Він також стверджує, що Сибіга «не подав запит на правову допомогу, перш ніж звернутися до медіа та соціальних мереж».

28 квітня МЗС України викликало посла Ізраїлю Міхаеля Бродського та вручило йому ноту протесту через те, що до Ізраїлю продовжує надходити зерно, яке Росія вивозить з окупованих територій України.

У ЄС розглядають варіант ввести санкції проти Ізраїлю за купівлю зерна, аналогічні рішення готова ухвалити і Україна.