Подати заяви до Міжнародного реєстру збитків тепер можуть бізнес і держава — зʼявилися пʼять нових категорій

Getty Images / «Бабель»

Представники бізнесу та держави відтепер можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків, яких завдала агресія РФ проти України.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

З 29 квітня юридичні особи, державні та комунальні підприємства, органи влади і громади можуть подавати заяви через «Дію» за:

пошкоджену або знищену інфраструктуру — критичну і не критичну;

втрачені активи та недоотриманий прибуток;

витрати на ремонт і відновлення — включно з майбутніми.

«Завод, зруйнований ракетою. Склад, який згорів. Міська інфраструктура, яку відновлюють за бюджетні кошти. Бізнес, який довелося закрити через окупацію. Відсьогодні все це фіксується у міжнародно визнаній системі — із доказовою базою, яка матиме реальну юридичну вагу», — додала Мудра.

Реєстр збитків через агресію Росії

Міжнародний реєстр збитків створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав-членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада. Працювати він почав у квітні 2024 року.

Одним з інструментів цього реєстру має стати Компенсаційна комісія, яка вивчатиме всі заяви й оцінюватиме реальну суму збитків, у жовтні її створення підтримала ПАРЄ. На третьому етапі РФ має виплатити компенсації.

В Україні також діє Реєстр пошкодженого та знищеного майна, який запрацював ще у 2022 році. Якщо люди користувалися програмою «єВідновлення», інформація про завдану шкоду записана в цьому реєстрі, а вони мають акт комісійного обстеження пошкоджень від місцевої влади. Як розповідав виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський, на перших етапах програми інформацію вирішили брати саме з Реєстру від держави.

16 грудня в Раді Європи почали формувати Комісію з компенсації Україні збитків від російської агресії.