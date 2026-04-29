Подати заяви до Міжнародного реєстру збитків тепер можуть бізнес і держава — зʼявилися пʼять нових категорій
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Представники бізнесу та держави відтепер можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків, яких завдала агресія РФ проти України.
Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.
З 29 квітня юридичні особи, державні та комунальні підприємства, органи влади і громади можуть подавати заяви через «Дію» за:
- пошкоджену або знищену інфраструктуру — критичну і не критичну;
- втрачені активи та недоотриманий прибуток;
- витрати на ремонт і відновлення — включно з майбутніми.
«Завод, зруйнований ракетою. Склад, який згорів. Міська інфраструктура, яку відновлюють за бюджетні кошти. Бізнес, який довелося закрити через окупацію. Відсьогодні все це фіксується у міжнародно визнаній системі — із доказовою базою, яка матиме реальну юридичну вагу», — додала Мудра.
Реєстр збитків через агресію Росії
Міжнародний реєстр збитків створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав-членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада. Працювати він почав у квітні 2024 року.
Одним з інструментів цього реєстру має стати Компенсаційна комісія, яка вивчатиме всі заяви й оцінюватиме реальну суму збитків, у жовтні її створення підтримала ПАРЄ. На третьому етапі РФ має виплатити компенсації.
В Україні також діє Реєстр пошкодженого та знищеного майна, який запрацював ще у 2022 році. Якщо люди користувалися програмою «єВідновлення», інформація про завдану шкоду записана в цьому реєстрі, а вони мають акт комісійного обстеження пошкоджень від місцевої влади. Як розповідав виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський, на перших етапах програми інформацію вирішили брати саме з Реєстру від держави.
16 грудня в Раді Європи почали формувати Комісію з компенсації Україні збитків від російської агресії.