Послу Ізраїлю вручили ноту протесту через закупівлю країною краденого українського зерна

Новини

МЗС України 28 квітня викликало посла Ізраїлю Міхаеля Бродського та вручило йому ноту протесту. Причина — до Ізраїлю продовжує надходити зерно, яке Росія вивозить із окупованих територій України.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

У відомстві кажуть, що походження цього зерна відоме, як і схеми його маскування — зокрема перевантаження суден у Чорному морі. Попри це вантажі потрапляють до ізраїльських портів і продаються.

Україна також заявляє, що Ізраїль ігнорує її звернення та запити, наприклад, щодо затримання суден із таким зерном. У відомстві вважають, що це не поодинокі випадки, а системна практика, яка допомагає Росії обходити санкції. При цьому йдеться не лише про Ізраїль, Росія повторює подібну практику і з іншими країнами.

Також у МЗС наголосили на суперечності: Україна підтримує безпеку Ізраїлю, а він в той час допускає імпорт краденого українського зерна. Україна вимагає негайно зупинити його ввезення та розвантаження в ізраїльських портах.

Що передувало

26 квітня ізраїльське медіа Haaretz написало, що судно Panormitis з імовірно викраденим зерном з окупованих територій України прибуло в бухту ізраїльського міста Хайфа й чекало дозволу на вхід у порт. Загалом, за даними Haaretz, від початку 2026 року чотири судна розвантажили в Хайфі крадене українське зерно.

Через це МЗС України викликало посла Ізраїлю. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також наголосив, що МЗС уже зверталося 15 квітня до Ізраїлю з приводу подібного судна, яке доправило зерно до Хайфи, однак достатньої реакції на інцидент не було. Тоді Ізраїль повідомив Україні, що було занадто пізно, аби затримувати російське судно, оскільки воно вже залишило порт Хайфи.

На публікацію Сибіги в Х відреагував голова МЗС Ізраїлю Гідеон Саар, заявивши, що «дипломатичні відносини не ведуть у твіттері». Він також стверджує, що Сибіга «не подав запит на правову допомогу, перш ніж звернутися до медіа та соціальних мереж».

У ЄС розглядають варіант ввести санкції проти Ізраїлю за купівлю зерна, аналогічні рішення готова ухвалити і Україна.