Зеленський: Влада Ізраїлю не може не знати, які судна заходять у порти її країни. Україна готує санкції за торгівлю краденим зерном

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Володимир Зеленський відреагував на те, що судно Panormitis з украденим українським зерном з тимчасово окупованих територій прямує до ізраїльського порту Хайфа. Наразі, за даними сервісу VesselFinder, воно залишається на рейді в бухті Хайфи.

Допис про це зʼявився у соцмережах президента.

Україна готує пакет санкцій проти тих, хто перевозить українське зерно, і тих, хто намагається заробляти на цьому. Їх синхронізують із санкціями Європейського Союзу. Перед заявою Зеленського речник ЄС із закордонних справ Ануар Ель Ануні сказав, що Євросоюз розглядає можливість ввести санкції проти ізраїльських компаній і людей через купівлю краденого українського зерна.

За словами Зеленського, Україна зробила всі необхідні дипломатичні кроки, щоб судно з українським зерном не могло зайти до ізраїльського порту та щоб попередити аналогічні інциденти. Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають в порти країни.

«Очікуємо, що влада Ізраїлю поважатиме Україну й не робитиме кроків, які послаблюють двосторонні відносини», — закінчив президент.

Що передувало

26 квітня ізраїльське медіа Haaretz написало, що судно Panormitis з імовірно викраденим зерном з окупованих територій України прибуло в бухту ізраїльського міста Хайфа й чекало дозволу на вхід у порт. Загалом, за даними Haaretz, від початку 2026 року чотири судна розвантажили в Хайфі крадене українське зерно.

Через це МЗС України викликало посла Ізраїлю. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також наголосив, що МЗС уже зверталося 15 квітня до Ізраїлю з приводу подібного судна, яке доправило зерно до Хайфи, однак достатньої реакції на інцидент не було. Тоді Ізраїль повідомив Україні, що було занадто пізно, аби затримувати російське судно, оскільки воно вже залишило порт Хайфи.

На публікацію Сибіги в Х відреагував голова МЗС Ізраїлю Гідеон Саар, заявивши, що «дипломатичні відносини не ведуть у твіттері». Він також стверджує, що Сибіга «не подав запит на правову допомогу, перш ніж звернутися до медіа та соціальних мереж».