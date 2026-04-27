МАГАТЕ заявило, що через удар дрона поблизу Запорізької АЕС загинув водій

Уранці 27 квітня через атаку безпілотника у транспортному цеху поблизу майданчика тимчасово окупованої Запорізької АЕС загинув водій.

Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Там не уточнили походження безпілотника, але пообіцяли розслідувати інцидент і стежити за ситуацією.

У МАГАТЕ також зазначили, що удари по АЕС або поблизу них не мають ставатися, бо вони можуть загрожувати ядерній безпеці.

Що зараз із Запорізькою АЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення через бойові дії поблизу станції. У таких випадках вона переходила на резервні дизель-генератори. Загалом від початку повномасштабної війни на ЗАЕС ставалося вже 13 блекаутів — останній був 14 квітня.

Найдовшим був десятий блекаут, що стався через російський обстріл і тривав місяць — з 23 вересня по 23 жовтня 2025 року.

Питання ЗАЕС залишається серед ключових на тристоронніх переговорах України, США і Росії. У січні Politico з посиланням на джерела писало, що Росія на перемовинах запропонувала ділити електроенергію Запорізької АЕС між Україною та РФ. Президент Володимир Зеленський уже заявляв, що така ідея виглядає нереалістично. Натомість він пропонував, щоб ЗАЕС експлуатували Україна та США.