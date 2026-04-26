Трампа спитали, чи допомагає Китай Ірану. Той згадав про американську допомогу Україні

Під час телефонного інтервʼю на FoxNews дикторка спитала президента США Дональд Трампа, чи допомагає зараз Китай Ірану. Той відповів, що Китай допомагає несильно й міг би більше, і згадав, що США допомагають Україні.

Інтервʼю з Трампом FoxNews опублікувало на YouTube.

«Знаєте, ми допомагаємо людям теж. Всі кажуть: “і щодо Китаю, і щодо Росії”, — ми теж допомагаємо людям, наприклад Україні. Ми не мали цього робити до такої міри. [...] Я думаю, Китай міг би бути набагто гіршим, ніж вони є зараз», — сказав Трамп.