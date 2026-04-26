На заході за участі Трампа сталася стрілянина. Що відомо
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, у якій брав участь президент США Дональд Трамп, сталася стрілянина.
Про це пише Associated Press.
Нападник, озброєний пістолетами та ножами, увірвався у вестибюль біля місця проведення вечері для журналістів і кинувся до бального залу, перш ніж агенти Секретної служби оточили його та затримали. Трамп не постраждав, його терміново вивели з приміщення.
Чоловік устиг кілька разів вистрелити та поцілити в правоохоронця — той був у бронежилеті, з ним усе гаразд.
Підозрюваного ідентифікували як 31-річного Коула Томаса Аллена з Торранса, Каліфорнія. Йому планують предʼявити звинувачення у нападі зі зброєю та нападі на федерального офіцера. CNN пише, що він був репетитором і навіть мав звання «вчителя місяця» в компанії, де працював.
Правоохоронці вважають, що Аллен діяв сам. Його мотиви наразі невідомі. Коли в Трампа запитали, чи, на його думку, цей напад повʼязаний з війною в Ірані, той відповів: «Не думаю».
У момент нападу в залі була, серед інших, посол України в США Ольга Стефанішина.
- Це був уже третій випадок з 2024 року, коли Дональд Трамп опинився під загрозою з боку нападника, який перебував у безпосередній близькості від нього. У липні 2024 року в нього стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер, а у вересні того ж року сталась стрілянина біля гольф-клубу Трампа у Флориді.