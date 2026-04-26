На заході за участі Трампа сталася стрілянина. Що відомо

Під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, у якій брав участь президент США Дональд Трамп, сталася стрілянина.

Нападник, озброєний пістолетами та ножами, увірвався у вестибюль біля місця проведення вечері для журналістів і кинувся до бального залу, перш ніж агенти Секретної служби оточили його та затримали. Трамп не постраждав, його терміново вивели з приміщення.

Чоловік устиг кілька разів вистрелити та поцілити в правоохоронця — той був у бронежилеті, з ним усе гаразд.

Підозрюваного ідентифікували як 31-річного Коула Томаса Аллена з Торранса, Каліфорнія. Йому планують предʼявити звинувачення у нападі зі зброєю та нападі на федерального офіцера. CNN пише, що він був репетитором і навіть мав звання «вчителя місяця» в компанії, де працював.

Правоохоронці вважають, що Аллен діяв сам. Його мотиви наразі невідомі. Коли в Трампа запитали, чи, на його думку, цей напад повʼязаний з війною в Ірані, той відповів: «Не думаю».

У момент нападу в залі була, серед інших, посол України в США Ольга Стефанішина.