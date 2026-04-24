У Росії засудили двох полонених «азовців» до 18 років увʼязнення. Ще одному збільшили термін до 29 років
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Bill Oxford / Unsplash
У Росії Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону призначив по 18 років колонії суворого режиму двом українським військовополоненим. Ще одному збільшили термін увʼязнення до 29 років.
Про це пише російське видання «Медиазона» з посиланням на прокуратуру самопроголошеної «ДНР».
Вирок винесли 25-річному навідникові артилерійського взводу Віталію Слободенюку та 24-річному водієві гаубичного дивізіону Богдану Голованову. Їх звинувачують у нібито «участі в терористичному угрупованні та навчанні тероризму».
За версією звинувачення, обидва військові 2021 року приєдналися до полку «Азов», пройшли військове навчання, а 2022-го потрапили до російського полону.
Крім того, іншому полоненому «азовцеві» — 30-річному Руслану Колодяжному — російський суд збільшив термін ув’язнення до 29 років. У 2023 році його відправили за ґрати на 26 років за звинуваченнями у «вбивстві двох цивільних у Маріуполі». Тепер йому збільшили термін за статтями, пов’язаними з тероризмом.
- Росіяни регулярно проводять суди над українцями. Наприклад, 8 серпня 2025 року суд у Ростові-на-Дону засудив бійця «Азову» Владислава Шпака до 21 року увʼязнення в колонії суворого режиму. У жовтні в Росії засудили 15 полонених бійців батальйону «Айдар» — їм дали терміни від 15 до 21 року.