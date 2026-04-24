Bloomberg: Переговори про вступ України в ЄС розпочнуться в найближчі тижні або місяці

Європейський Союз розпочне переговори про членство України в найближчі тижні чи місяці. Про це лідери ЄС домовились на саміті в Кіпрі, який відбувся 23 квітня.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чиновника ЄС.

Лідери Євросоюзу стверджують, що Україна виконала умови для початку першого етапу вступу в ЄС.

У зверненні на засіданні Європейської ради 23 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує, що у травні відкриється перший кластер переговорів щодо вступу в ЄС.

«Це необхідно, щоб не допустити безкінечного блокування нашого шляху Росією. І не лише блокування, але й розколу та послаблення Європи з метою зупинити Україну. Чіткий графік і прискорена процедура можуть цьому запобігти. Саме тому ми про це просимо. Ми готові працювати разом, щоб забезпечити членство України», — сказав він.

Вступ України до ЄС

Україна активізувала співпрацю з Європейським Союзом 2014 року після перемоги Революції гідності. Того ж року Верховна Рада і Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Стратегічний курс на членство України в Євросоюзі та НАТО закріплено в Конституції з лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року, за чотири дні після початку повномасштабного вторгнення, Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу за спеціальною процедурою. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати статус кандидата на вступ у ЄС Україні, а також висунула низку умов, які країна має виконати перед початком переговорів щодо вступу в Євросоюз. 23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де надали Україні статус кандидата.

Наприкінці 2023 року Євросоюз дозволив почати переговори. Формально вони стартували у 2024-му, але процес сповільнився, зокрема через позицію Угорщини, яка блокує відкриття переговорних розділів.

Зазвичай вступ до ЄС триває багато років і потребує підтримки всіх держав-членів, тому навіть у разі політичної домовленості процес буде довгим і складним.

У лютому 2026 року джерела Politico повідомили, що в ЄС розробляють план, який може надати Україні часткове членство у блоці вже у 2027 році — це має бути включено в мирну угоду між Україною та Росією.

Згодом стало відомо, що країни Європейського Союзу здебільшого відхилили ідею надати Україні план «зворотного членства» — побоюються, що ця реформа підірве довіру до процесу вступу. Окрім того, за даними джерел Politico, для нинішніх членів ЄС допуск до блоку багатших країн є набагато привабливішим, ніж розширення за рахунок бідніших держав, серед яких Україна.