Словенія показуватиме фільми про Палестину замість «Євробачення»

Національний мовник Словенії RTV Slovenia не показуватиме цьогорічний пісенний конкурс «Євробачення», а транслюватиме серію документальних і художніх фільмів «Голоси Палестини».

Про це повідомляє АР.

Також пісенний конкурс не транслюватимуть Ісландія, Ірландія, Нідерланди та Іспанія. Причина — участь Ізраїлю в «Євробаченні», попри дії країни в Газі.