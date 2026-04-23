США перехопили в Індійському океані ще один підсанкційний танкер, який возив нафту з Ірану

Американські військові перехопили в Індійському океані повʼязаний з Іраном нафтовий танкер M/T Majestic X, який перебуває під санкціями США.

Про це повідомляє Міністерство оборони США.

Вночі 23 квітня військові США зупинили судно M/T Majestic X і висадили на його борт оглядову групу, яка обстежила танкер.

Це вже другий танкер, який США захопили поза межами регіону Близького Сходу за останні дні. 21 квітня військові взяли під контроль в Індійському океані судно M/T Tifani. В Пентагоні зазначили, що подібні операції триватимуть і надалі.

«Ми продовжимо глобальні заходи із забезпечення дотримання морського права, щоб розірвати незаконні мережі та перехоплювати судна, що надають матеріальну підтримку Ірану, де б вони не діяли. Міжнародні води не можуть використовуватися як щит суб’єктами, що перебувають під санкціями. Міністерство оборони продовжуватиме позбавляти незаконних суб’єктів та їхні судна можливості вільно діяти в морському просторі», — наголошує Міноборони США.

Ормузька протока і блокада США іранських портів

Іран закрив Ормузьку протоку після атак США та Ізраїлю по країні наприкінці лютого. Ця протока — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.

11 квітня в Ормузьку протоку вперше від початку війни зайшли американські військові кораблі: есмінці Frank E. Peterson та Michael Murphy. Американські військові повідомили, що їхнє завдання — розмінувати акваторію від іранських мін і сформувати новий маршрут для суден. Однак уже 12 квітня Трамп заявляв, що США заблокували Ормузьку протоку. За його словами, жодне судно не зможе пройти нею, поки США та Іран не досягнуть угоди про повну свободу проходу для всіх. А 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану.

17 квітня очільник МЗС Ірану Аббас Арагчі заявляв, що Ормузьку протоку відкрили на тлі припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном. А 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

20 квітня США перехопили вантажне судно Touska під іранським прапором в Оманській затоці. Воно могло перевозити хімікати для балістичних ракет.