СБУ і поліція зірвали теракти РФ у школах: завербований підліток планував підірвати ліцей та розстріляти школярів

Новини

Служба безпеки України та Нацполіція викрили спроби Росії здійснити теракти у школах у Кіровоградській та Одеській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними розслідування, російські спецслужби завербували двох неповнолітніх у групах в Telegram та TikTok. Там спецслужбісти маніпулювали юнаками за допомогою тем «справедливої мети», захисту родичів від розправи та покарання тих, хто ображав їх у школах. Їх підштовхували не тільки до теракту, але й до самогубства, щоб одразу позбутись свідків.

Слідство встановило, що 15-річний учень ліцею на Кіровоградщині отримав завдання від російського куратора — йому потрібно було виготовити саморобну бомбу з підручних засобів. Далі він мав пронести її в школу та підірвати на перерві. За завданням спецслужб РФ, також він мав взяти рушницю та ніж і добити уцілілих школярів.

Проте працівники СБУ викрили неповнолітнього і вилучили у нього під час обшуків саморобний вибуховий пристрій, його компоненти, рушницю та техніку з доказами співпраці з Росією.

СБУ повідомила йому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 ККУ (підготовка до теракту). Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Окрім того, на Одещині СБУ викрила ще одного учня, якого російські спецслужби вербували для вбивства учнів ліцею. Росіяни планували для цього відправити йому посилку з вогнепальною зброєю і мисливським ножем.