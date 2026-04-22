У Молдові засудили найбагатшу людину країни Володимира Плахотнюка — у справі про «крадіжку мільярда»

Молдовського олігарха та найбагатшу людину країни Володимира Плахотнюка суд першої інстанції у Кишиневі засудив до 19 років за ґратами. Його визнали винним за всіма пунктами звинувачення: у шахрайстві, відмиванні грошей та створенні й управлінні злочинною організацією.

Про це пише місцеве медіа NewsMaker.md.

Також він має виплатити державі $60 мільйонів. Прокурор у справі заявив, що всі арешти на майно Плахотнюка збереглися — його вартість понад мільярд лей.

Про крадіжку €1 мільярда з трьох молдовських банків — Banca de Economii, Banca Socială та Unibank — стало відомо наприкінці листопада 2014 року. Після цього Національний банк запровадив у цих банках спеціальну адміністрацію, а пізніше влада вирішила їх ліквідувати (банки зараз перебувають у процесі ліквідації).

Державний прокурор, який раніше просив для Плахотнюка 25 років позбавлення волі, заявив, що вирішить, чи оскаржувати вирок. Адвокат засудженого назвав рішення «явно незаконним» і заявив, що захист подаватиме апеляцію.

Хто такий Володимир Плахотнюк

Окрім того що Володимир Плахотнюк — найбагатша людина Молдови, він був першим віцеспікером парламенту Молдови (з 30 грудня 2010 до 15 лютого 2013). Двічі був депутатом молдовського парламенту. Його Демократична партія була при владі з 2014 року, але згодом через корупцію дискредитувала себе. На парламентських виборах у 2021 році вона не змогла пройти до парламенту, а на останніх у 2025 році — не брала участі.

Плахотнюк утік з Молдови в червні 2019 року, довгий час жив у США, проте в січні 2020 року його перебування там визнали небажаним.

7 лютого 2025 року Інтерпол оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук. 22 липня 2025 року його затримали в Греції. Разом з ним в аеропорту Афін також затримали колишнього депутата від Демократичної партії Костянтина Цуцу, якого багато років вважали довіреною особою Плахотнюка. 25 вересня Плахотнюка екстрадували у Молдову.

Окрім шахрайства і відмивання коштів, у Молдові його також вважають причетним до спроби дестабілізації країни. Плахотнюк перебуває під санкціями США та Євросоюзу.