Reuters: Українські військові у Саудівській Аравії навчають американців користуватись платформою для виявлення дронів
- Олександр Булін
На ключовій авіабазі США в Саудівській Аравії «Принц Султан» американські військові впровадили українську платформу командування і управління Sky Map — щоб боротися з іранськими дронами.
Про це пише Reuters з посиланням на пʼять джерел.
Українські військові прибули на базу в останні тижні, щоб навчати американських військових роботі зі Sky Map: виявляти іранські дрони та збивати їх за допомогою дронів-перехоплювачів.
За словами трьох джерел, Sky Map стала основною платформою командування та управління, яку використовують українські військові. Це зазвичай панель керування з картами та відеопотоками, що синтезує дані з радарів та датчиків, аби виявляти загрози.
Українську компанію Sky Fortress, що розробляла платформу, запустили у 2022 році. Вона розгорнула понад 10 тисяч акустичних датчиків по всій Україні, щоб виявляти російські дрони.
- 10 березня стало відомо, що Україна відправила на Близький Схід три укомплектовані команди для боротьби з дронами: у Катар, ОАЕ та Саудівську Аравію. Також Україна відправила своїх експертів з дронів для захисту американських баз у Йорданії.
- Проте 15 березня президент США Дональд Трамп сказав, що Володимир Зеленський — остання людина, від якої США потрібна допомога. А 21 березня Трамп заявив, що Україна нібито не надає допомоги Вашингтону у війні з Іраном, а слова Зеленського про допомогу назвав політичними та піар-ходами.