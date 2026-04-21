Стрілянина у Києві: підозрюваних у втечі поліцейських відправили в СІЗО на два місяці (оновлено)

Новини

«Суспільне»

Печерський районний суд Києва відправив поліцейських Михайла Дробницького та Анну Дудіну на 60 діб у СІЗО з альтернативою застави у 266 тисяч гривень. Їх підозрюють у втечі під час стрілянини у Києві 18 квітня.

Про це стало відомо з трансляції «Суспільного» з зали суду.

Відправити підозрюваних в СІЗО на два місяці просили прокурори. Вони стверджували, що підозрювані можуть знищити докази, наприклад записи з відеореєстраторів і бодикамер. Також слідчі опитали свідків: ті розповіли, що поліцейські залишили перехожих у небезпеці, не надали допомогу постраждалим та не зупинили стрілянину.

Обоє поліцейських не погодилися з підозрою. Дробницький казав, що не тікав з місця стрілянини, а шукав укриття.

А Дудіна розповіла, що патруль прибув на виклик, про який повідомили як про хуліганство. На місці події вона підійшла до хлопчика і побачила, що він травмований. Тоді поліцейські, після того як не додзвонились у швидку, вирішили, що підозрювана піде до авто та візьме аптечку. Після того як вона відійшла від хлопчика на 30 метрів, почула постріли та почала шукати укриття. Пізніше хлопчика передали Дудіній, яка разом з ним чекала на швидку. Адвокат сказав, що вона не могла застосувати зброю, бо стрілок не був у полі її зору.

Для обох підозрюваних адвокат клопотав про нічний домашній арешт. Він сказав, що за них будуть вносити заставу, а захист подаватиме апеляцію.

Стрілянина в Києві: що відомо

Вдень 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік влаштував стрілянину по випадкових перехожих, а потім забарикадувався в супермаркеті та захопив відвідувачів у заручники. Правоохоронці 40 хвилин вели з ним переговори, але коли той убив одного з заручників, почали штурм і ліквідували нападника.

У результаті стрілянини загинули 7 людей, постраждали 14. Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею про теракт.

За даними правоохоронців, стрілець — уродженець Москви, раніше довго жив на Донеччині. Його вже притягували до кримінальної відповідальності. Зброя, з якої стріляв нападник, — зареєстрований карабін. У грудні 2025 року він продовжив право на користування цією зброєю. При цьому він надав довідку про свій психічний стан. Слідство має встановити, хто видав йому цей документ.

Після стрілянини керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку. Це сталося через відео, де видно, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем. Тепер Жуков — радник голови Нацполіції.

20 квітня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в службовій недбалості двом патрульним поліцейським. Їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 21 квітня розповів, що стрілянина почалася зі сварки з сусідом, а перші постріли пролунали з травматичного пістолета біля підʼїзду. Потім чоловік повернувся у квартиру, забрав карабін, підпалив квартиру і вийшов на вулицю.