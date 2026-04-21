Закон про цивільну зброю, деталі теракту в Києві та дії патрульних. Головне з розмови міністра внутрішніх справ Клименка з журналістами

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поспілкувався з журналістами після теракту в Києві, що стався 18 квітня. «Бабель» зібрав головне з його заяв.

Про короткоствольну зброю для цивільних

Клименко каже, що підтримує ухвалення закону про легалізацію зброї для цивільних, але додає, що її треба класифікувати, а людей — навчити.

«Я хочу закон про цивільну зброю. Види зброї, карабіни, тобто мисливська ця зброя, гладкоствольна, нарізна — це все треба класифікувати. І людина має пройти курс навчання, зокрема з безпечного поводження з цією зброєю. Це ціла система, інфраструктура. Зміни в кримінальне законодавство, визначення по самозахисту, тири, місця зберігання. Ми готові до цього діалогу. Хочемо, щоб ця система була», — сказав міністр.

Він додав, що вже проговорив це питання з нардепами — з наступного тижня почнуться консультації із залученням громадськості, експертів, журналістів.

Про початок теракту 18 квітня

Стрілянина почалася зі сварки із сусідом, конфлікт з яким у стрільця вже був давно. Перші постріли пролунали з травматичного пістолета біля підʼїзду. Потім чоловік повернувся у квартиру, забрав карабін, підпалив квартиру і вийшов на вулицю.

Стрілець записував сварку із сусідом, якого потім застрелив, на диктофон. Там було незрозуміле бурмотіння.

«Тобто він, може, не думав стріляти. Він записував цей скандал, щоб його потім не звинуватили в суді або в поліції в тому, що він комусь щось сказав. Але його клемануло — це з його слів на записі чути», — розповів Клименко, нагадавши, що стрілець вже був судимий за статтею про легкі тілесні ушкодження, але суд тоді закрив кримінальне провадження.

Про зброю стрільця

Чоловік отримав медичну довідку для продовження дозволу на зброю у приватній клініці у грудні 2025 року. Сама довідка не підроблена, але є сумнів, що проводилося повне обстеження. У рамках провадження всі документи вилучили.

Про реакцію патрульних, які втекли від стрільця

Перший дзвінок в поліцію був про «хуліганку». Вже дорогою патрульні дізналися, що там стрільба і є поранені. Жінка-патрульна, яка потрапила на відео, коли тікала від стрільця і залишила під вогнем цивільних, служить з 2015 року. У департамент патрульної поліції вона пройшла за конкурсом у 2015 році.

Чоловік закінчив Академію патрульної поліції та прийшов служити на початку 2024-го.

«Те, як вони повелися в цей момент, — це великий сором. Дві дорослі людини, які присягали на захист, залишили цього хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли. Як мінімум вони мали зайняти позицію, привести зброю до бою. Намагатися зупинити стрільця всіма способами — аж до негайної ліквідації», — прокоментував Клименко дії патрульних.

Про майбутні зміни

Після інциденту за вказівкою президента поліція перегляне протоколи реагування та підготовку правоохоронців з урахуванням ризику використання громадянами зброї та боєприпасів. Патрулі мають бути готові до потенційної загрози навіть під час звичайних викликів.

Тепер патрульні поліцейські будуть жити на полігонах по черзі. Як інструкторів залучатимуть військовослужбовців, які пройшли бойові дії у складі 1 та 2 армійських корпусів Нацгвардії, а також з Держприкордонслужби. Ветеранам, які будуть демобілізовуватися, пропонуватимуть продовжити службу в системі бойової підготовки поліцейських.

Клименко наголосив, що більша частина особового складу вже пройшла через ротації у зведених загонах, де служили по кілька місяців.

«Я взагалі маю таку позицію і не раз її озвучував, але не знаю, чи мене підтримає керівництво Національної поліції: я б усіх на місяць-два щонайменше перекидав якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону. Наприклад, у Краматорське управління патрульної поліції. Або в Павлоград, або Синельникове», — додав він.

Теракт у Києві: що відомо

Вдень 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік влаштував стрілянину по випадкових перехожих, а потім забарикадувався в супермаркеті та захопив відвідувачів у заручники. Правоохоронці 40 хвилин вели з ним переговори, але коли той вбив одного із заручників, почали штурм і ліквідували нападника.

У результаті стрілянини загинули 7 людей, постраждали 14. Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею про теракт.

За даними правоохоронців, стрілець — уродженець Москви, раніше довго жив на Донеччині. Його вже притягували до кримінальної відповідальності. Зброя, з якої стріляв нападник, — зареєстрований карабін. У грудні 2025 року він продовжив право на користування цією зброєю. При цьому він надав довідку про свій психічний стан. Слідство буде встановлювати, хто видав йому цей документ.

Після стрілянини керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку. Це сталося через відео, де видно, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем. Тепер Жуков — радник голови Нацполіції.

20 квітня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в службовій недбалості двом патрульним поліцейським. Їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.